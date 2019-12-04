Вислання з Німеччини дипломатів РФ не має вплинути на "нормандський саміт" — Меркель
Таку думку висловила канцлер ФРН Ангела Меркель, спілкуючись із журналістами під час перебування на саміті НАТО в Лондоні, повідомляє кореспондент Укрінформу. За її словами, "це питання було обговорено в середу в Лондоні з партнерами по НАТО".
"Не думаю, що це стане завадою на зустрічі в "нормандському форматі", - сказала Меркель і підкреслила, що на зустрічі "йтиметься про Україну та про те, як просуватися далі в Мінському процесі".
Коментуючи рішення МЗС ФРН про оголошення двох російських дипломатів персонами нон грата у з'язку з розслідуванням справи про вбивство росіянином громадянина Грузії у Берліні, канцлер зауважила, що німецька сторна ухвалила таке рішення, "тому що не бачила, що Росія підтримує нас у розслідування цього вбивства".
Меркель додала, що має намір обговорити цю тему з президентом РФ Владимиром Путіним на полях саміту "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня.
"З погляду двосторонніх відносин - це подія, те, що ми не отримали з боку Росії активної допомоги в проясненні цього інциденту", - наголосила вона.
Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ ФРН оголосило двох співробітників посольства РФ у Німеччині персонами нон грата. Цей крок німецька влада пояснила реакцією на той факт, що російська сторона, незважаючи на неодноразові прохання, не брала достатньої участі у розслідуванні вбивства учасника чеченської війни Зелімхана Хангошвілі, яке, на думку слідчих, могло бути виконане "на замовлення або державних установ Російської Федерації, або Автономної Чеченської Республіки як частини РФ".
Зелімхан Хангошвілі був убитий у Берліні 23 серпня пострілом у потилицю.
Підозрюваного в убивстві затримали - ним виявився громадянин РФ.
Хангошвілі воював у Другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі в 2001-2005 роках. Він багато років працював у Грузії та Україні. Влада Росії оголосила його в розшук за звинуваченням у тероризмі.
До Німеччини Хангошвілі переїхав після того, як в 2015 році на нього в Грузії було здійснено черговий замах.