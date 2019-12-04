Вислання з Німеччини дипломатів РФ не має вплинути на "нормандський саміт" — Меркель

Вислання двох працівників посольства РФ у Німеччині не має вплинути на зустріч у "нормандському форматі", що має відбутися наступного тижня.

Таку думку висловила канцлер ФРН Ангела Меркель, спілкуючись із журналістами під час перебування на саміті НАТО в Лондоні, повідомляє кореспондент Укрінформу. За її словами, "це питання було обговорено в середу в Лондоні з партнерами по НАТО".

"Не думаю, що це стане завадою на зустрічі в "нормандському форматі", - сказала Меркель і підкреслила, що на зустрічі "йтиметься про Україну та про те, як просуватися далі в Мінському процесі".

Коментуючи рішення МЗС ФРН про оголошення двох російських дипломатів персонами нон грата у з'язку з розслідуванням справи про вбивство росіянином громадянина Грузії у Берліні, канцлер зауважила, що німецька сторна ухвалила таке рішення, "тому що не бачила, що Росія підтримує нас у розслідування цього вбивства".

Меркель додала, що має намір обговорити цю тему з президентом РФ Владимиром Путіним на полях саміту "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня.

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"З погляду двосторонніх відносин - це подія, те, що ми не отримали з боку Росії активної допомоги в проясненні цього інциденту", - наголосила вона.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ ФРН оголосило двох співробітників посольства РФ у Німеччині персонами нон грата. Цей крок німецька влада пояснила реакцією на той факт, що російська сторона, незважаючи на неодноразові прохання, не брала достатньої участі у розслідуванні вбивства учасника чеченської війни Зелімхана Хангошвілі, яке, на думку слідчих, могло бути виконане "на замовлення або державних установ Російської Федерації, або Автономної Чеченської Республіки як частини РФ".

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Зелімхан Хангошвілі був убитий у Берліні 23 серпня пострілом у потилицю.

Підозрюваного в убивстві затримали - ним виявився громадянин РФ.

Хангошвілі воював у Другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі в 2001-2005 роках. Він багато років працював у Грузії та Україні. Влада Росії оголосила його в розшук за звинуваченням у тероризмі.

До Німеччини Хангошвілі переїхав після того, як в 2015 році на нього в Грузії було здійснено черговий замах.