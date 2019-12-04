Кремль заперечує причетність Росії до вбивства в Берліні чеченського командира

Речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав абсолютно безпідставними твердження про причетність російської влади до вбивства в Берліні колишнього чеченського польового командира, громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Там (у справі про вбивство Хангошвілі - ред.) ніяких серйозних підозр немає і бути не може. Яке відношення до російської влади це має? Це абсолютно безпідставні припущення", - сказав Пєсков.

На запитання, чи можуть публікації про причетність Росії до цього резонансного замовного вбивства затьмарити "нормандський саміт", який призначений на 9 грудня в Парижі, Пєсков відповів: "Ні, я не думаю".

Як повідомляв Укрінформ, 24 серпня в Берліні був убитий колишній чеченський польовий командир Зелімхан Хангошвілі. 27 серпня у столиці Німеччини правоохоронці заарештували росіянина, підозрюваного в цьому вбивстві. Як виявилося, Вадим С. приїхав до Берліна з Москви через Париж за кілька днів до нападу і отримав зворотний квиток до Москви.

Після цього представництво Чеченської Республіки Ічкерія в Берліні спільно з товариством Deutsch-Kaukasishe Geselschaft проводили мітинг перед посольством РФ в ФРН на знак протесту проти "чергового замовного політичного вбивства".

3 грудня ЗМІ повідомили (спільне розслідування видань The Insider, Bellingcat і Der Spiegel), що затриманий росіянин, відомий під ім'ям Вадима Соколова і заарештований за підозрою у вбивстві в Берліні чеченського польового командира, громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі, насправді є 54-річним Вадимом Красиковим, який, імовірно, пов'язаний з російською владою. Зокрема, раніше Красиков перебував у Росії в розшуку за вбивство, вчинене подібним чином.

Як відомо, Зелімхан Хангошвілі воював у другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі в 2001-2005 роках. Він був польовим командиром і близьким союзником чеченського президента Аслана Масхадова. Він походив з общини етнічних чеченців і жив у гірському районі Панкіської ущелини Грузії. Він виїхав до Німеччини, переживши спробу замаху в столиці Грузії - Тбілісі в 2015 році.