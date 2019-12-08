Канада розширить перелік забороненої для цивільних зброї

Влада Канади розробляє перелік вогнепальної зброї, володіти якою цивільним особам буде заборонено.

Про це в Оттаві заявив міністр громадської безпеки Канади Біл Блер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Хочу наголосити: ми цілковито віддані ідеї заборони наступальної зброї військового типу”, - сказав Блер.

Водночас він відмовився називати конкретні типи чи характеристики озброєння, що потрапить під заборону.

“Коли перелік опублікують, у ньому буде чітко виписано, яку саме зброю заборонять. Я не хочу спонукати людей купувати її до офіційного оприлюднення списку”, - зауважив міністр.

Блер додав, що зараз уряд узгоджує деталі програми викупу забороненого озброєння в населення. За його словами, загальний кошторис цього проєкту може сягнути від 400 до 600 млн канадських доларів.

Як повідомлялося, протягом останніх років у Канаді постійно зростає кількість інцидентів із застосуванням вогнепальної зброї.