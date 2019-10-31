Стрілянина у Торонто: поранені п’ятеро підлітків

Унаслідок стрілянини в одному з житлових комплексів найбільшого міста Канади дістали поранення п’ятеро осіб.

Про це повідомив керівник поліції Торонто Марк Саундерс, передає кореспондент Укрінформу.

За його словами, вік усіх постраждалих - від 16 до 18 років. Їх у тяжкому та критичному стані доставили до лікарень.

Обставини стрілянини уточнюються, але вже відомо, що вона зчинилася у коридорі житлового комплексу. Троє невстановлених чоловіків проникли до будівлі через задній вхід та відкрили вогонь по людях, які перебували в коридорі. Нападники втекли на чорному автомобілі.

Мотиви стрільців поки що невідомі, але поліція вважає, що жертви обрані не випадковим чином.

Як повідомлялося, останніми роками в Канаді постійно зростає кількість кривавих інцидентів із застосуванням вогнепальної зброї. У зв'язку з цим влада найбільших міст країни, зокрема Торонто, виступає за повну заборону короткоствольної зброї.