На вечірці у США сталася стрілянина, є загиблі

Унаслідок стрілянини в будинку у Каліфорнії загинули троє людей, ще 9 отримали поранення.

Про це повідомляє телеканал KABC із посиланням на місцевих рятувальників.

“Троє людей загинули та дев'ятеро отримали поранення внаслідок масової стрілянини у вівторок вночі в будинку в Лонг Біч (Каліфорнія — ред.) ”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомили місцеві рятувальники, жертвами cтали троє 20-річних чоловіків.

Усі поранені госпіталізовані. Ймовірних нападників розшукують правоохоронці.

Як повідомлялося, двоє людей загинули та щонайменше 10 були поранені в результаті стрілянини на вечірці у Грінвіллі, штат Техас.

Фото: Long Beach Fire (CA), Twitter

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