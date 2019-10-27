У Техасі сталася стрілянина - двоє загиблих, ще 10 поранені

Двоє людей загинуло та щонайменше 10 були поранені в результаті стрілянини на вечірці у Грінвіллі, штат Техас.

Про це повідомляє CNN.

"Двоє людей загинуло та щонайменше 10 було поранено в результаті стрілянини у Грінвілі, графство Гант, штат Техас,", - повідомили у місцевій поліції.

Поліція зараз шукає стрільця.

За даними Dallas News, стрілянина сталася вночі на костюмованій вечірці “Twerk or Treat”. Спочатку було висловлено припущення, що вечірка відбувалася на території кампусу Техаського університету A&M University-Commerce.

Як відзначає CNN, в адміністрації університету A&M University-Commerce заявили, що подія сталася не на території університету.

Наразі університет співпрацює з поліцією, щоб встановити, чи серед застрелених чи поранених були студенти навчального закладу.