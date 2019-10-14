У Північній Філадельфії сталася стрілянина, шестеро постраждалих

Внаслідок стрілянини у Північній Філадельфії в неділю постраждали шестеро людей.

Про це повідомляє NBC.

«Підліток і п'ятеро чоловіків постраждали під час стрілянини у Північній Філадельфії в неділю», - йдеться у повідомленні.

Всі шестеро постраждалих були доставлені в клініку Темпл, всі вони перебувають у стабільному стані.

Як повідомляється, невідомий відкрив стрілянину на перехресті близько 17:24 місцевим часом. У поліції припускають, що стрілянина могла вестися з автомобіля.

Досі нікого не заарештували, поліція ще не опублікувала опис підозрюваних.