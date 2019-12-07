У Гаазі спалили автівки через заборону новорічного багаття
Про це повідомляє NOS.
“Поліція затримала 13 людей, яких підозрюють у підготовці та підпалах. Затримані - віком від 13 до 42 років”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, жителі одного з районів Гааги вже тиждень мітингують, розпалюючи багаття на вулицях, проти заборони традиційного новорічного багаття.
Торік під час святкування Нового року сталася пожежа на пляжі в районі Схевенінген. Там традиційно підпалили дві вежі з піддонів, але вогонь вийшов з-під контролю, охопивши прилеглі будинки та десятки машин.
Виявилося, що вежі збудували заввишки 48 метрів, а за нормами їхня висота не може перевищувати 35 метрів. Через гостру критику у зв'язку з цією пожежею мер Гааги Пауліна Крікке була змушена піти з посади.
Як установила Рада безпеки Нідерландів, муніципалітет знав, що вежі зводилися з порушенням норм, однак, не втрутився.
Традицію запалювати дві вежі з дерев’яних піддонів у новорічну ніч започаткували з 1990-х років - так жителі Дуйндорпа і сусіднього Схевенінгена змагаються за найбільше багаття в Нідерландах.
Фото:: PERSBUREAU MAROFER