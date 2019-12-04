У Гаазі запалили шини у відповідь на заборону новорічного багаття

У Нідерландах мешканці одного з районів Гааги просто посеред вулиці підпалили шини, протестуючи проти заборони традиційного новорічного багаття на березі моря.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Люди кидають у полум’я автомобільні шини, лавки, стільці та інші речі.

Акція протесту в районі Дуйндорп почалася ще на вихідних. На мітинг вечорами збираються 40-50 людей. Напередодні ввечері поліція затримала 12 осіб, шестеро з яких неповнолітні.

Як повідомляв Укрінформ, торік під час святкування Нового року сталася потужна пожежа на пляжі в районі Схевенінген. Там традиційно підпалили дві вежі з піддонів, але вогонь вийшов з-під контролю, охопивши прилеглі будинки та десятки машин.

Виявилося, що вежі збудували заввишки 48 метрів, а за нормами їхня висота не може перевищувати 35 метрів. Через гостру критику у зв'язку з цією пожежею мер Гааги Пауліна Крікке була змушена піти з посади.

Як установила Рада безпеки Нідерландів, муніципалітет знав, що вежі зводилися з порушенням норм, однак не втрутився.

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Традицію запалювати дві вежі з дерев’яних піддонів у новорічну ніч започаткували з 1990-х років - так мешканці Дуйндорпа і сусіднього Схевенінгена змагаються за найбільше багаття в Нідерландах.

Фото: Ірина Драбок, Укрінформ