У Нідерландах відзначають приїзд Сінтерклааса

До Нідерландів прибув Сінтерклаас (так у Нідерландах і Бельгії називають Святого Миколая). До 5 грудня він у супроводі свої помічників — Чорних Пітів мандруватиме країною і даруватиме дітям солодощі.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Сінтерклаас прибув до Нідерландів потягом (за традицією він приїжджає кораблем із Іспанії). Але цього року Сінтерклааса офіційно зустрічали в нідерландському місті Апельдорн, яке не має ані виходу до моря, ані каналів. Місцева преса писала, що буде цікаво подивитися, як місто виходитиме з такої ситуації.

На церемонію офіційної зустрічі Сінтерклааса зібралися близько 25 000 осіб.

Водночас в країні відбулися акції протестів, зокрема, в Гаазі, Гронінгені, Леувардені, Апельдорні. За порушення громадського порядку в Апельдорні було затримано 11 осіб.

Представники протестантів критикують це свято вже кілька століть. Так, відомий церковний реформатор Мартін Лютер вважав, що для роздачі подарунків більше підходить Різдво. А близько 1600 року у Делфті було навіть заборонено святкування та продаж традиційних смаколиків. Проте люди просто перенесли святкування з вулиць додому.

Останнім часом до переліку зауважень додалися звинувачення Сінтерклааса у "расизмі". Нідерландський Святий Миколай не приносить подарунки сам. "Доставку" здійснюють помічники персонажа — Чорні Піти — білошкірі люди з чорними обличчями, які потрапляють до будинків через димарі.

Сінтерклаас прибуває до Нідерландів і Бельгії з Іспанії, бо саме звідти у XVI столітті завозили найкращі смаколики. Він ходить із великою книгою, де записані імена й адреси всіх дітей. Чорні Піти слухняним дітям приносять солодощі, неслухів — б'ють різками і забирають в Іспанію (про цю частину їхніх обов’язків останнього часу згадують рідко). На відміну від Діда Мороза і Святого Миколая Сінтерклаас не слухає побажань напряму від дітей. Прохання про подарунки треба передавати через батьків.