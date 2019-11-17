У Нідерландах відзначають приїзд Сінтерклааса
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі.
Сінтерклаас прибув до Нідерландів потягом (за традицією він приїжджає кораблем із Іспанії). Але цього року Сінтерклааса офіційно зустрічали в нідерландському місті Апельдорн, яке не має ані виходу до моря, ані каналів. Місцева преса писала, що буде цікаво подивитися, як місто виходитиме з такої ситуації.
Водночас в країні відбулися акції протестів, зокрема, в Гаазі, Гронінгені, Леувардені, Апельдорні. За порушення громадського порядку в Апельдорні було затримано 11 осіб.
Останнім часом до переліку зауважень додалися звинувачення Сінтерклааса у "расизмі". Нідерландський Святий Миколай не приносить подарунки сам. "Доставку" здійснюють помічники персонажа — Чорні Піти — білошкірі люди з чорними обличчями, які потрапляють до будинків через димарі.
Сінтерклаас прибуває до Нідерландів і Бельгії з Іспанії, бо саме звідти у XVI столітті завозили найкращі смаколики. Він ходить із великою книгою, де записані імена й адреси всіх дітей. Чорні Піти слухняним дітям приносять солодощі, неслухів — б'ють різками і забирають в Іспанію (про цю частину їхніх обов’язків останнього часу згадують рідко). На відміну від Діда Мороза і Святого Миколая Сінтерклаас не слухає побажань напряму від дітей. Прохання про подарунки треба передавати через батьків.