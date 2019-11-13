"Піккардійська Терція" та незрячі діти записали альбом різдвяних пісень

Православна церква України на чолі з митрополитом Епіфанієм підтримала мистецький проєкт «Казка на білих лапах», в рамках якого незрячі діти з різних куточків країни записали альбом різдвяних пісень.

Про це повідомляє ПЦУ в Facebook.

"Цьогоріч незрячі діти з різних куточків України спільно із вокальною формацією «Піккардійська Терція» записали альбом різдвяних пісень, який вже можна прослухати на YouTube-каналі громадської організації «Українська спілка інвалідів». ПЦУ щиро радіє втіленню такого важливого проєкту. Ще на початку осені у Львові Блаженнійший митрополит Епіфаній благословив цю добру справу та особисто кожну незрячу дитину, яка взяла участь у записі альбому", - йдеться у повідомленні.

Фото: ПЦУмузика У ПЦУ зазначають, що інклюзивний мистецький проєкт «Казка на білих лапах» є свідченням того, що люди з інвалідністю мають надзвичайний творчий потенціал та створюють унікальні твори мистецтва.

"І сьогодні, у Міжнародний день незрячих, задумаймося над тим, як кожен із нас може допомогти цим людям втілити їхні таланти у життя. Господь же піклується про нас усіх, тож ми, Його діти, також маємо втілювати його головну заповідь та любити й турбуватися про своїх ближніх", - додали в ПЦУ.

Альбом різдвяних пісень можна прослухати на YouTube-каналі громадської організації «Українська спілка інвалідів».

Міжнародний день незрячих щороку відзначається 13 листопада у багатьох країнах світу з метою привернення уваги суспільства до незрячих людей.

Фото: ПЦУ