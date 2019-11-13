"Піккардійська Терція" та незрячі діти записали альбом різдвяних пісень
Про це повідомляє ПЦУ в Facebook.
"Цьогоріч незрячі діти з різних куточків України спільно із вокальною формацією «Піккардійська Терція» записали альбом різдвяних пісень, який вже можна прослухати на YouTube-каналі громадської організації «Українська спілка інвалідів». ПЦУ щиро радіє втіленню такого важливого проєкту. Ще на початку осені у Львові Блаженнійший митрополит Епіфаній благословив цю добру справу та особисто кожну незрячу дитину, яка взяла участь у записі альбому", - йдеться у повідомленні.
"І сьогодні, у Міжнародний день незрячих, задумаймося над тим, як кожен із нас може допомогти цим людям втілити їхні таланти у життя. Господь же піклується про нас усіх, тож ми, Його діти, також маємо втілювати його головну заповідь та любити й турбуватися про своїх ближніх", - додали в ПЦУ.
Альбом різдвяних пісень можна прослухати на YouTube-каналі громадської організації «Українська спілка інвалідів».
Міжнародний день незрячих щороку відзначається 13 листопада у багатьох країнах світу з метою привернення уваги суспільства до незрячих людей.
Фото: ПЦУ