Данія зменшить шкідливі викиди на 70% за десятиліття

Данія зменшить шкідливі викиди на 70% за десятиліття

Укрінформ
Парламент Данії законодавчо зобов’язав уряд країни вжити заходи для зменшення шкідливих викидів в атмосферу на 70% до 2030 року. 

Як повідомляє Xinhua, відповідний законопроєкт підтримали 169 зі 179 депутатів. 

“Звісно, я дуже радий й пишаюся, що нам вдалося ухвалити кліматичний закон. Тепер майбутні уряди будуть змушені досягти зменшення на 70% до 2030-ого”, - сказав міністр клімату, енергії та комунальних послуг Данії Ден Йоргенсен негайно після голосування. 

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Новий законодавчий акт не лише ставить для уряду кінцеву мету, а й вимагає від парламенту щорічно визначати зобов'язальні проміжні показники зменшення шкідливих викидів. 

Xinhua додає, що весною наступного року парламент має закріпити цей закон кількома кліматичними планами дій. 

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