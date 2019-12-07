Данія зменшить шкідливі викиди на 70% за десятиліття
Укрінформ
Парламент Данії законодавчо зобов’язав уряд країни вжити заходи для зменшення шкідливих викидів в атмосферу на 70% до 2030 року.
Як повідомляє Xinhua, відповідний законопроєкт підтримали 169 зі 179 депутатів.
“Звісно, я дуже радий й пишаюся, що нам вдалося ухвалити кліматичний закон. Тепер майбутні уряди будуть змушені досягти зменшення на 70% до 2030-ого”, - сказав міністр клімату, енергії та комунальних послуг Данії Ден Йоргенсен негайно після голосування.
Новий законодавчий акт не лише ставить для уряду кінцеву мету, а й вимагає від парламенту щорічно визначати зобов'язальні проміжні показники зменшення шкідливих викидів.
Xinhua додає, що весною наступного року парламент має закріпити цей закон кількома кліматичними планами дій.