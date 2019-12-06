Канада хоче за 30 років звести до нуля шкідливі викиди

Канада й надалі ставитиме собі амбітні цілі зі зменшення викидів парникових газів.

Про це заявив у Оттаві прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми мусимо діяти негайно, аби захистити довкілля... Наш уряд і надалі ... встановлюватиме амбітні цілі задля досягнення нульових викидів до 2050 року”, - сказав Трюдо.

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Він додав, що Канада також збільшить площу захищених природних зон і вкладатиме кошти у розвиток більш екологічного транспорту. “Водночас, ми працюватимемо над доставкою канадських ресурсів до ринків і надамо підтримку канадцям, зайнятим у енергетичному секторі”, - зазначив глава уряду Канади.

Як повідомлялося, чергові парламентські вибори пройшли у Канаді 21 жовтня. За їх результатами найбільше мандатів здобула Ліберальна партія Джастіна Трюдо.