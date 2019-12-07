В Ємені ще 20 років страждатимуть від нестачі харчів через війну

Війна у Ємені обійдеться міжнародній спільноті у $29 мільярдів для забезпечення гуманітарної допомоги. За умови припинення збройного конфлікту зараз, пройде мінімум 20 років, перш ніж діти у Ємені повернуться до рівня харчування, яке вони мали до початку конфлікту.

Про це інформує Asia News.

"Якщо війна у Ємені закінчиться зараз, на що наразі мало шансів, пройде мінімум 20 років, перш ніж діти у Ємені повернуться до рівня харчування, який вони мали до початку конфлікту", - свідчить останній звіт Міжнародного комітету порятунку (IRC).

Звіт підтверджує, що Ємен сьогодні - це найменш забезпечена продовольством країна світу, ситуація у якій постійно погіршується. Рік тому в певних частинах країни був оголошений голод, найбільше страждають від нього діти.

Протягом війни, за даними звіту, загинуло близько 90 000 людей, як цивільних, так і учасників бойових дій. Водночас близько 24 мільйонів єменців (80 відсотків населення) потребують гуманітарної допомоги.

Деякі дані свідчать, що близько 2500 дітей були змушені взяти до рук зброю та стати учасниками бойових дій.

Як відомо, збройний конфлікт у Єменській Республіці триває з 2014 року. Його учасниками є повстанці-хусити з шиїтського руху «Ансар Алла», що захопили столицю Сану й значну частину північних районів країни, з одного боку, та урядові війська Ємену, що отримують підтримку від Саудівської Аравії й Об'єднаних Арабських Еміратів, — з іншого.

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Мирну угоду між повстанцями-хуситами та єменським урядом було підписано у грудні 2018 року у Швеції. Однак, за спостереженням оглядачів, угода поки що слабо втілюється у життя.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликав припинити багаторічну війну у Ємені, від якої потерпають сотні тисяч дітей.