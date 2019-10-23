Війна в Ємені є найбільшою гуманітарною кризою сучасності - ЮНІСЕФ
Про це повідомляє Al-Jazeera.
"ЮНІСЕФ стривожений небезпекою, з якою стикаються діти в охопленому війною Ємені, та закликає негайно припинити тривалий конфлікт, що спричинив гуманітарну кризу, найбільшу в сучасному світі", - йдеться у повідомленні.
"Діти хочуть миру й діти заслуговують на мир", - заявила на прес-конференції представниця ЮНІСЕФ у Ємені Сара Бейсолов Ньянті.
Вона додала: "Разом ми будемо працювати над тим, щоб забезпечити дотримання прав дітлахів. Щоб вони могли повірити у своє майбутнє в Ємені".
Як відомо, збройний конфлікт у Ємені триває вже декілька років. З одного боку в ньому беруть участь повстанці-хусити з шиїтського руху "Ансар Алла", які захопили столицю Сану та значну частину північних районів країни, їх підтримує Іран. Їм протистоять урядові війська Ємену, що отримують підтримку від Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів.