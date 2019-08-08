Жертвами війни в Ємені за рік стали 355 дітей

Починаючи з 9 серпня 2018 року в охопленому війною Ємені загинули 355 дітей, ще близько 600 дістали каліцтва.

Про це інформує Анадолу з посиланням на міжнародну гуманітарну організацію Oxfam.

Повідомляється, що діти були вбиті "в результаті різних атак, включаючи авіаудари, підриви мін і обстріли". При цьому каліцтва дістали близько 600 неповнолітніх.

"Протягом року майже щодня гине одна дитина, і насильство продовжує залишатися повсякденному загрозою для єменців поряд із голодом і хворобами", - заявив Мухсін Сіддікі, керівник єменського відділення Oxfam.

Він наголосив на необхідності негайної домовленості про припинення вогню в Ємені. "Всі сторони конфлікту і ті, хто має вплив на них, повинні зробити все можливе, щоб покласти край цій кривавій війні", - переконаний Сіддікі.

У Ємені з 2014 року точиться збройний конфлікт, у якому, з одного боку, беруть участь шиїтський рух "Ансаруллах" і прихильники поваленого президента Алі Абдуллаха Салеха, а з другого – урядові війська, лояльні президентові Абдураббу Мансуру Хаді. За цей час близько трьох мільйонів людей стали вимушеними переселенцями.