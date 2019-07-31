Торік у збройних конфліктах убили й поранили 12 тисяч дітей - ООН
Про це йдеться у щорічній доповіді про становище дітей в умовах збройних конфліктів, повідомляє DW.
Найбільше неповнолітніх постраждали в Афганістан, Палестині, Сирії та Ємені.
Загалом ООН зафіксувала 24 тисячі тяжких злочинів проти дітей, у тому числі використання їх як солдатів, сексуальне насильство, викрадення.
Як зазначається у звіті, кількість злочинів з боку неурядових озброєних груп залишається незмінною, водночас спостерігається зростання порушень, скоєних владою та урядовими силами.
Останні випадки злочинів проти дітей зафіксовано буквально вчора. Внаслідок артилерійського обстрілу північних районів Ємену з боку Саудівської Аравії 30 липня загинули 13 мирних жителів, у тому числі двоє дітей. Поранено було 26 осіб поранено, серед них 12 неповнолітніх.