Торік у збройних конфліктах убили й поранили 12 тисяч дітей - ООН

У 2018 році 12 тисяч дітей було вбито та поранено під час збройних конфліктів у всьому світі.

Про це йдеться у щорічній доповіді про становище дітей в умовах збройних конфліктів, повідомляє DW.

Найбільше неповнолітніх постраждали в Афганістан, Палестині, Сирії та Ємені.

Загалом ООН зафіксувала 24 тисячі тяжких злочинів проти дітей, у тому числі використання їх як солдатів, сексуальне насильство, викрадення.

Як зазначається у звіті, кількість злочинів з боку неурядових озброєних груп залишається незмінною, водночас спостерігається зростання порушень, скоєних владою та урядовими силами.

Останні випадки злочинів проти дітей зафіксовано буквально вчора. Внаслідок артилерійського обстрілу північних районів Ємену з боку Саудівської Аравії 30 липня загинули 13 мирних жителів, у тому числі двоє дітей. Поранено було 26 осіб поранено, серед них 12 неповнолітніх.