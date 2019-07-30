За час війни на Донбасі - 4,6 тисячі зниклих безвісти, чверть досі не знайшли

Від початку збройного конфлікту на Донбасі Харківська правозахисна група зафіксувала 4649 випадків зникнення людей по обидва боки лінії розмежування.

Про це поінформував керівник ХПГ Євген Захаров під час презентації результатів виконання проєкту "Насильницькі зникнення та зникнення безвісти під час збройного конфлікту на сході України у 2014-2018 рр.", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Харківською правозахисною групою (ХПГ) задокументовано та внесено в базу даних (БД) 4649 випадків зниклих осіб, з яких 3135 - чоловіки, 645 - жінки, 239 - діти, стать 630 зниклих ми не визначили за браком інформації. Більша кількість членів військових формувань зникла під час виконання своїх обов’язків або на полі бою. Було знайдено 3484 особи, тобто доля 1165 зниклих невідома", - повідомив Захаров.

Він зазначив, що найбільша кількість зникнень зафіксована у 2014-2015 роках, що припадає на активну фазу військового конфлікту на сході України. За його словами, база даних містить інформацію про 983 випадки зникнення цивільних осіб та 843 випадки зникнення членів військових формувань у 2014 році.

"У БД зафіксовано на непідконтрольній уряду території 1301 випадок зникнень, в тому числі 479 цивільних осіб, 163 членів законних збройних формувань(ЗЗФ), 7 членів незаконних збройних формувань(НЗФ), статус 652 зниклих не визначений. Щодо підконтрольної території, то в БД містяться дані про 1952 зниклих, в тому числі 732 цивільні особи, 76 членів ЗВФ, 2 члени НЗФ, статус 1151 зниклих не визначений", - сказав Захаров.

Читайте також: Третина переселенців не має наміру повертатись на Донбас

Також він додав, що серед задокументованих зникнень цивільних осіб на Донбасі у базі даних ХПГ ідентифіковано 13 цивільних осіб, які зникли після незаконного позбавлення волі, 57 цивільних осіб зникли при перетині блокпостів військових формувань та НЗФ, 18 цивільних осіб зникли під час проведення бойових дій у межах населених пунктів Луганської та Донецької областей, 479 цивільних зникли після викрадення, 964 цивільні особи зникли безвісти з невідомих причин, тобто родичі втратили з цими особами телефонний зв'язок.

"У нас є підстави вважати, що серед усіх випадків зникнень цивільних осіб, дані яких внесені у БД ХПГ, 621 випадок можна кваліфікувати як насильницькі зникнення", - зазначив Захаров.

Проєкт "Насильницькі зникнення та зникнення безвісти під час збройного конфлікту на сході України у 2014-2018 рр." реалізовано за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.