Третина переселенців не має наміру повертатись на Донбас

Третина вимушених переселенців (34%) не готові повертатися на своє місце проживання до переміщення після завершення воєнних дій на Сході України.

Про це повідомляється в результатах дослідження Національної системи моніторингу "Ситуація з внутрішньо переміщеними особами", яке є в розпорядженні Укрінформу.

"Частка ВПО, які повідомили про свій намір повернутися після завершення конфлікту в місце свого проживання до переміщення, становила 23%, що є меншим, ніж у попередньому раунді. З іншого боку, 34% ВПО висловили намір не повертатися навіть після завершення конфлікту", — йдеться в результатах дослідження.

Так, порівняно з попереднім раундом дослідження від грудня 2018 року, кількість переселенців, які готові після завершення конфлікту повернутися на Донбас, зменшилася з 28% до 23%. При цьому у вересні 2017 року кількість таких респондентів становила 32%.

Відповідь "так, можливо, у майбутньому" під час останнього раунду дослідження обрали 18% респондентів, тим часом як у попередньому раунді таку відповідь обрали 15%, а станом на вересень 2017 року таку відповідь обрали 17% опитаних.

Міжнародна організація з міграції (МОМ) у співпраці з Міністерством з питань тимчасово окупованих територій 13 грудня презентувала черговий раунд звіту Національної системи моніторингу "Ситуація з ВПО в Україні". У процесі дослідження людей опитали стосовно їхнього рівня зайнятості, добробуту, доступу до соціальних послуг, рівня інтеграції в місцеві громади.

Дослідження Національної системи моніторингу проводить Міжнародна організація з міграції, Агентство ООН з питань міграції.

В останньому раунді було опитано 2 402 переселенця шляхом особистих інтерв’ю, а ще 4028 ВПО — шляхом телефонного інтерв’ю (з них — 803 інтерв'ю були проведені з ВПО, які повернулися на не підконтрольну уряду територію). Вибірка була створена на основі бази даних реєстрації ВПО, що ведеться Міністерством соціальної політики України.

Проект "Національна система моніторингу ситуації з ВПО в Україні" фінансується Європейським Союзом та впроваджується Міжнародною організацією з міграції.