В Мінсоцполітики нарахували майже 1,4 млн переселенців в Україні

Наразі обліковано 1 395 099 внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і АР Крим.

Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на дані Міністерства соціальної політики України.

"Станом на 29 липня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 395 099 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, проект "Громади майбутнього" вперше в Україні пропонує комплексне забезпечення житлом і роботою вимушених переселенців, учасників бойових дій на сході країни, багатодітних родин та інших соціально вразливих груп населення. Унікальність проекту в тому, що він передбачає особисту участь людей у будівництві свого житла й створенні робочих місць.