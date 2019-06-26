Уряд затвердив новий порядок розподілу житла для переселенців

Уряд затвердив постанову від Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та ВПО, яка створює новий механізм розподілу та надання тимчасового житла для вимушених переселенців.

Про це повідомляє пресслужба МінТОТ.

"Сьогодні уряд України затвердив постанову, розроблену МінТОТ, яка визначає Порядок формування фондів житла для тимчасового проживання ВПО та Порядок надання у тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання ВПО", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у міністерстві, прийняття постанови дозволить: застосовувати прозорий механізм бальної системи розподілу та надання житлових приміщень для тимчасового проживання ВПО; забезпечити житловими приміщеннями найбільш уразливі категорії населення з числа ВПО - сім'ї з неповнолітніми дітьми, в тому числі з інвалідністю, вагітних жінок, осіб, які втратили працездатність, осіб пенсійного віку; пришвидшити інтеграцію ВПО у приймаючих громадах.

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У відомстві також зазначили, що в основу порядку покладено "бальну систему розподілу житла за критеріями вразливості".