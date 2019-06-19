На Вінниччині придбають житло учасникам ООС та Революції Гідності

У Вінницькій області придбають 20 квартир родинам загиблих учасників АТО/ООС, учасникам бойових дій, а також Революції Гідності.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла директор департаменту соціальної та молодіжної політики ОДА Наталя Заболотна.

«Видано розпорядження КМУ щодо компенсації на придбання житла пільговим категоріям. Зокрема, надійшов перший транш із передбачених на поточний рік сум. За ці кошти на Вінниччині буде придбано 20 квартир», - повідомила Заболотна.

За її словами, на зазначені потреби до регіону надійшло близько 20,5 млн грн. Сума компенсації на придбання житла кожному з представників пільгових категорій, які перебувають на квартирному обліку, розраховувалась індивідуально, залежно від потреб родини.

Житло буде закуплено для 14 сімей загиблих учасників бойових дій та УБД з числа інвалідів І-ІІ групи. Ще чотири квартири отримають для учасників бойових дій на території інших держав. Окрім того, по квартирі придбають для учасника бойових дій з числа внутрішньо переміщених осіб і учасника Революції Гідності.