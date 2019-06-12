Для учасників АТО, переселенців і майданівців виділили гроші на 500 квартир

Кабмін схвалив рішення про перерозподіл коштів і забезпечення придбання близько 500 квартир для учасників АТО та ООС, переселенців і майданівців, а також для родин загиблих воїнів.

Таке рішення було прийняте на засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Раніше кошти направлялися будівельникам, будували там, де була земля, і люди отримували квартири інколи в інших населених пунктах. Зараз гроші видають безпосередньо людям. Гроші ходять за людиною», - сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

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Він наголосив, що стратегічне завдання уряду – забезпечення зростання економіки – сприятиме подальшому розвитку подібних програм підтримки.

Більшість з майбутніх власників помешкань чекали на житло десятки років.