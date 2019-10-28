У Ємені вдруге за місяць підірвали нафтопровід

На південному сході Ємену невідомі нападники підірвали ділянку магістрального нафтопроводу.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на джерела в уряді Ємену.

Зазначається, що по трубопроводу щодня транспортувалося близько 15 тис. барелів нафти, яка йшла переважно на експорт.

“Жодна із груп не взяла на себе відповідальність за вибух, але в минулому подібні напади у регіоні здійснювалися бойовиками, пов’язаними із аль-Каїдою”, - йдеться у повідомленні.

Xinhua додає, що цей відтинок нафтопроводу вже підривали цього місяця. Винуватців тоді встановити не вдалося.

“Єменське відгалуження аль-Каїди та бойовики “Ісламської держави” активно діють у гірських регіонах Ємену, регулярно нападаючи на урядові сили”, - нагадує агенство.

Скільки часу знадобиться на відновлення повноцінної роботи нафтопроводу наразі невідомо.

Уряду Ємену лише на початку цього року вдалося поновити експорт нафти після кількарічної перерви, бойовики намагаються завадити цьому.

Фото: UrduPoint