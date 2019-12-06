Німеччина проводить власне розслідування отруєння Скрипалів — Spiegel

Німецькі правоохоронці проводять власне розслідування щодо двох працівників російської розвідки, яких підозрюють у скоєнні замаху на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері минулого року.

Про це пише німецьке видання Spiegel.

"Генеральна прокуратура Німеччини та Федеральне управління кримінальної поліції проводять власне впровадження проти двох імовірних нападників на Скрипаля", - йдеться у повідомленні.

Справу назвали "Нові" (від "Новічок" - назви хімічного реагента, використаного під час замаху). У німецьких правоохоронців з’явилися докази того, що обидва агенти російського ГРУ побували у Німеччині. Зокрема, у 2014 році вони зупинилися на три дні неподалік Франкфурта.

Spiegel разом із розслідувачами Bellingcat знайшли свідчення того, що контакти в Німеччини мав, імовірно, командир секретного "підрозділу 29155" ГРУ. Вони, крім спроби вбивства Скрипалів, мають стосунок до інших нападів у Європі.

Відомо, що саме журналісти Spiegel, Bellingcat і ще кількох ресурсів ідентифікували підозрюваного у вбивстві в серпні в Берліні чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі та простежили його зв’язок з Міністерством оборони Росії, якому підпорядковане ГРУ. Цю справу веде Генпрокуратура, а першою реакцією німецької сторони стало вислання двох працівників посольства РФ.

За інформацією газети, німецькі спецслужби ще на початку 2017 року знали про те, що Хангошвілі можуть загрожувати "проросійські налаштовані" або прибічники чеченського лідера Рамзана Кадирова.

При цьому грузинському громадянину та його родині було відмовлено у наданні політичного притулку, дозволено лише перебування на території ФРН.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня 2018 року колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними у британському Солсбері і госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною, яку згодом ідентифікували як нервово-паралітичний реагент "Новічок" російського походження.

5 вересня того ж року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, підозрюваних у спробі замаху на Скрипалів. Британська розвідка встановила, що підозрювані - "Олександр Петров" (справжнє ім'я Олександр Мишкін) і "Руслан Боширов" (справжнє ім'я Анатолій Чепіга) - є офіцерами ГРУ.

Організація із заборони хімічної зброї у листопаді 2019-го включила нервово-паралітичний реагент "Новічок" до списку заборонених речовин.

Зелімхан Хангошвілі був убитий у Берліні 23 серпня пострілом у потилицю.

Підозрюваного в убивстві затримали - ним виявився громадянин РФ.