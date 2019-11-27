ОЗХЗ включила "Новічок" до списку хімічної зброї

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) включила нервово-паралітичний реагент "Новічок" до списку заборонених речовин.

Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок у Twitter.

"Нідерланди, Канада та США невтомно працювали над досягненням сьогоднішнього результату: ОЗХЗ включила "Новічок" до списку заборонених речовин. Я повністю підтримую цю рішучу відповідь на хімічну атаку в Солсбері", - написав міністр.

The Netherlands, Canada and the US have worked tirelessly to achieve today’s result: the @OPCW now bans deadly chemicals Novichoks. I fully support this strong response to the #Salisbury chemical attack! pic.twitter.com/px1M0ava18 — Stef Blok (@ministerBlok) 27 листопада 2019 р.

Як повідомляв Укрінформ, 5 березня 2018 року колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли без свідомості в британському Солсбері і госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною, яку згодом ідентифікували як нервово-паралітичний реагент "Новічок" російського походження.

30 червня "Новічком" отруїли двох людей у сусідньому місті Еймсбері. Мати трьох дітей Дон Стерджесс померла, її партнер - 45-річний Чарлі Роулі - вижив.

5 вересня прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, підозрюваних у спробі замаху на Скрипалів. Британська розвідка встановила, що підозрювані - "Олександр Петров" (справжнє ім'я Олександр Мишкін) і "Руслан Боширов" (справжнє ім'я Анатолій Чепіга) - є офіцерами ГРУ.