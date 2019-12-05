Дуда заявляє, що Росія — не ворог і НАТО ніщо не загрожує

Зміна кордонів силою неприпустима і є очікування на зміну Росією своєї політики, але ворожого ставлення до РФ немає, оскільки Північноатлантичному альянсу ніхто не загрожує.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда після завершення саміту НАТО у Лондоні, повідомляє Dzieje.pl.

"Ми очікуємо, що світовий порядок, а йдеться про встановлення кордонів після Другої світової війни, а також мирні зміни, що відбувалися після 1989 року,… (буде відновлено – ред.). Ми не погоджуємося на зміну силою світового порядку", - заявив Дуда.

Він додав, що в останні роки Росія, на жаль, припустилася таких дій. Зокрема, йдеться про агресію проти Грузії та окупацію Криму і факт, що Україна не контролює повністю свою територію, сказав президент Польщі.

Дуда нагадав, що під час саміту НАТО у Варшаві в 2016 році було вирішено застосовувати щодо Росії подвійний підхід: стримування, але, водночас, і співпрацю.

"Тому потрібно дискутувати на різні теми, не можна закривати чи ізолювати жодну країну, потрібно створювати шанси для покращення відносин", - заявив президент РП.

Дуда зауважив, що Росія не є ворогом, адже Північноатлантичному альянсу ніщо не загрожує.

"Жодного ворога на сьогодні немає, Північноатлантичний союз ніхто не атакує", - наголосив польський лідер.

Він додав, що Росія є сусідом Польщі, з яким Варшава не завжди згодна, і на певні її кроки не може погодитися.

"Але немає мови про жодну ворожість", - заявив президент РП.

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Дуда підкреслив, що саміт НАТО в Лондоні, який відбувся 3-4 грудня, був успішним і є перемогою для Польщі. Він наголосив, що Альянс висловив згоду на актуалізацію планів щодо колективної оборони Польщі.