Навальний розповів про приватний літак жінки прем'єра РФ Медведєва

Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального підготував розслідування про те, що дружина прем'єра Світлана Медведєва незаконно користується літаком Bombardier вартістю $50 млн з ціною експлуатація $10 тис. на годину.

Нове розслідування "Ще одна дівчина. Ще один літак" було опубліковано на сайті Навального і в YouTube напередодні щорічної пресконференції прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва.

"Дружина прем'єр-міністра не має права на особистий літак. Сім'я Медведєва може подорожувати та відпочивати тільки власним коштом. Будь-які інші сценарії — це або крадіжка з держбюджету, або хабарі від олігархів", - йдеться в розслідуванні.

Як пояснюється далі, зарплата прем'єр-міністра Дмитра Медведєва 800 тис. рублів на місяць ($ 12,5 тис.), а цього вистачить лише "на оплату однієї години польоту літака Світлани Медведєвої".

Співробітники Фонду відстежили в додатку Planefinder переміщення лайнера за останні чотири роки, порівнявши за новинними зведеннями, хто з високопоставлених осіб знаходився в місцях перебування літака. У всіх випадках це виявилася Світлана Медведєва. Це стосувалося як поїздок по Росії (наприклад, рейси в Оренбург, Уфу, Кемерово і Санкт-Петербург), так і закордонних візитів (наприклад, в Ізраїль і на Кіпр).

Далі ФБК виявив, що даний лайнер з бортовим номером M-SKSM було передано в користування дружині Дмитра Медведєва за такою схемою: спочатку він належав дочірній структурі російського банку ВТБ — ВТБ Лізингу, а потім його було продано офшору з Белізу "If Company Limited". За підрахунками ФБК, одна експлуатація літака, яким користується Медведєва, становить десятки мільйонів рублів. Одна година обслуговування польоту Bombardier Global Express 5000 коштує від 10 тисяч доларів.

Засновник ФБК Олексій Навальний закликав журналістів запитати у Дмитра Медведєва про цей лайнер на великій пресконференції, яку російський прем'єр-міністр проведе 5 грудня.