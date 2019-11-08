У Москві заборонили дитячу виставу через вислів-мем "Але ви тримайтеся!"

На міжнародному театральному фестивалі аматорських театрів «Молоді-молодим» у Москві заборонили грати раніше відібрану для показу дитячу виставу Ліанозовського театру «#рябчиковжуй #новыдержитесь» за мотивами повісті Джанні Родарі "Пригоди Чиполліно".

Про це повідомляє «МБХ медіа» з посиланням на художнього керівника Ліанозовського театру Надію Єгорову.

«На мій погляд, це текст Джанні Родарі, який стає щороку актуальнішим. Напевно, їх (ініціаторів заборони, - ред.) налякала фраза: "Кур немає, але ви тримайтеся". Ця фраза і, коли забирають будиночок у кума Гарбуза, підлітки (актори - ред.) кажуть: "Націоналізація, експропріація, девальвація, реновація"», - сказала Єгорова.

За її словами, про заборону в четвер увечері директор московського центру культури «Сцена» Анжеліка Петрова повідомила керівнику театральної студії при Ліанозовському театрі Олександру Таттарі.

Єгорова додала, що розмовляла з Петровою, і та заявила, що «таке» не можна показувати на сцені державної установи, оскільки «за нею колектив, у якого сім'ї та іпотеки». Директор «Сцени» додала, що покарає всіх співробітників, які цю виставу обрали.

«Вчора ми подали офіційний запит, щоб вони офіційно пояснили причину, чому вони нам відмовили. Вони нас офіційно запросили, тепер хай офіційно відмовлять», - резюмувала Єгорова.

Режисер вистави Олександр Таттарі написав у Facebook, що вистава раніше пройшла спеціальний відбір, її мали показувати 9 листопада в ЦК «Сцена». «Ми отримали офіційне запрошення. Вийшла афіша. На відкритті фестивалю був ролик з нашою участю», - уточнив Таттарі.

XVI Міжнародний театральний фестиваль аматорських театрів «Молоді-молодим» проходить у Москві на базі Центру культури «Сцена» з 5 по 10 листопада.

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