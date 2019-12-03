РФ хоче укласти угоду щодо ядерної зброї — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія хоче домовитись про угоду щодо контролю над озброєнням та ядерної зброї.

Про це він сказав під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом на полях чергового саміту Альянсу у Лондоні, повідомляє U.S. News.

"Я повинен це сказати, Росія хоче укласти угоду щодо контролю над озброєнням... Росія захотіла укласти угоду нещодавно, десь два тижні тому. Росія дуже хоче укласти угоду щодо контролю над озброєнням та ядерної зброї", - сказав Трамп.

Він додав, що США хотіли б залучити до цієї угоди Китай.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні саміту НАТО у Лондоні генеральний секретар Альянсу Столтенберг заявив в інтерв'ю програмі Tagesschau на телеканалі ARD, що НАТО має вести перемовини з Російською Федерацією у сфері контролю над озброєннями.

"Ми за переговори щодо контролю над озброєнням з Росією", - сказав генсек.

Він підтвердив, що політикою Альянсу щодо РФ залишається двосторонній підхід - стримування в поєднанні з діалогом. Росія є і залишиться найбільшим сусідом НАТО, з яким треба розмовляти та керувати вирішенням складних питань, зазначив Столтенберг.

За його словами, завдання Альянсу не провокувати конфлікт, а уникати його.

Фото: The White House