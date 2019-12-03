Естонський міністр оборони скептично оцінив заяви Макрона про діалог з Москвою
Про це повідомляє ЕRR з посиланням на виступ Луйка на естонському телебаченні.
«Ми повинні якомога більше зосередитися на спільних цінностях та реальних загрозах безпеки. Ми повинні чесно сказати, що якщо Росія - це загроза, то це загроза. Немає ніякого сенсу приховувати або намагатися це прикрасити», - заявив Луйк.
При цьому міністр оборони Естонії не вважає, що НАТО загрожує втрата авторитету через розбіжності між державами-членами.
Як відомо, в листопаді автором найбільш різкого на адресу альянсу висловлювання став лідер Франції Еммануель Макрон, який заявив про «смерть мозку» НАТО.
Луйк наголосив, що попрацювавши послом в Росії, він «цілком собі уявляє, що такого роду діалог для росіян не має особливої доданої вартості».
Нагадаємо також, що про необхідність діалогу з РФ для поліпшення відносин з нею заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Фото: ERR