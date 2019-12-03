Де Ніро публічно назвав Трампа "фейковим президентом"

Американський актор, режисер і продюсер, володар премій "Золотий глобус" і "Оскар", Роберт Де Ніро публічно назвав главу Білого дому "фейковим президентом", а першу сім'ю США – "гангстерською".

Про це всесвітньо визнаний артист сказав в інтерв'ю в останньому випуску популярного в США вечірнього шоу зі Стівеном Колбертом.

"Трамп є фейковим президентом", - зауважив іменитий актор.

На запитання ведучого, що саме той має на увазі, Де Ніро пояснив: "Він називає все фейковим, бо знає, що сам є фейком, тож він просто відбиває проєкцію".

Де Ніро також порівняв Дональда Трампа з відомим американсько-італійським гангстером Тефлоном Доном (Джоном Джозефом Готті), який був босом кримінальної родини Гамбіно в Нью-Йорку.

Крім того, актор назвав Руді Джуліані – колишнього мера Нью-Йорка та знаного борця зі злочинністю, а нині особистого адвоката Трампа – людиною, яка зараз представляє гангстерів.

"Джуліані застосовував RICO Act (федеральний закон протидії рекету й корупції – ред.), аби переслідувати гангстерські сім'ї, і видається незвичним, що тепер він представляє цю гангстерську першу родину", - підкреслив Де Ніро, зауваживши, що політична ситуація у США перебуває за межами його розуміння.

Де Ніро й раніше різко критикував політику Трампа. Зокрема, актор висловлював занепокоєння з приводу расистських проявів у промовах та діях чинного президента США.