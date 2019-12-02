Парламент Азербайджану проголосував за саморозпуск

Парламент Азербайджану (Міллі Меджліс) у понеділок, 2 грудня, прийняв рішення про свій розпуск і звернення до президента країни Ільхама Алієва про проведення у країні позачергових парламентських виборів.

Про це повідомляє Trend.

"На сьогоднішньому пленарному засіданні парламенту віцеспікер Бахар Мурадова зачитала проєкт рішення Міллі Меджлісу Азербайджану про звернення до президента Ільхама Алієва у зв'язку з розпуском парламенту і призначенням позачергових парламентських виборів. Проєкт звернення було виставлено на голосування і прийнято 99 голосами", - йдеться в повідомленні.

З відповідною ініціативою виступили на сьогоднішньому засіданні парламенту депутати, що представляють правлячу партію «Єні Азербайджан» (ПЄА). Депутати пояснили свою ініціативу реформами, проведеними в Азербайджані, і підкреслили, що важливо, щоб ці реформи охопили і законодавчу гілку влади.

Після обговорень було прийнято рішення про звернення до президента Азербайджану з проханням про розпуск парламенту і призначення дострокових парламентських виборів.

Як зазначається, на днях було проведено засідання Політичної ради ПЄА, а також зустріч з депутатами, що представляють партію в парламенті. На засіданні депутатам, що представляють партію, було рекомендовано виступити з ініціативою про розпуск Міллі Меджлісу.

Як повідомляв Укрінформ, правляча партія Азербайджану прийняла рішення про розпуск парламенту з метою проведення позачергових парламентських виборів, мотивуючи це тим, що чинне скликання Міллі Меджлісу відстає від реформ, що здійснюються в республіці в останні місяці.

Останні вибори в Азербайджані пройшли першого листопада 2015 року.

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Парламент Азербайджану складається зі 125 депутатів, обраних за мажоритарною системою. У нинішньому скликанні засідають 69 депутатів від правлячої партії.