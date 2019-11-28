Правляча партія Азербайджану розпускає парламент

Правляча партія Азербайджану прийняла рішення про розпуск парламенту з метою проведення позачергових парламентських виборів.

Про це повідомляє OXU.az.

"Дане рішення обґрунтоване тим, що п'яте (діюче) скликання Міллі Меджлісу не відповідає політиці, що проводиться в цей час главою держави, і відстає від реформ, що здійснюються в республіці в останні місяці", - йдеться в повідомленні.

Планується, що на завтрашньому засіданні парламенту буде піднято питання про розпуск і прийнято звернення до президента про проведення позачергових парламентських виборів.

Останні вибори в Азербайджані пройшли першого листопада 2015 року.

Як відомо, парламент Азербайджану складається зі 125 депутатів, обраних за мажоритарною системою. У нинішньому скликанні засідають 69 депутатів від правлячої партії.

Фото: ru.oxu.az