Біля парламенту Грузії знову протестують, є затримані

Біля стін грузинського парламенту у Тбілісі триває акція протесту після провалів виборчої реформи у країні.

Про це повідомляють Новини-Грузії.

"На тлі затримань і сутичок з поліцією проходить сьогодні чергова протестна акція біля парламенту Грузії в центрі Тбілісі", - йдеться в повідомленні.

Лідери опозиції, студенти та активісти різних громадських рухів зібралися перед початком засідання законодавчого органу, щоб коридором ганьби зустріти депутатів правлячої партії «Грузинська мрія».

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До початку акції в урядовому кварталі було мобілізовано велику кількість поліцейських сил. Співробітники МВС перекрили вулицю металевими огорожами, щоб демонстранти не змогли підійти до входів до парламенту.

Зазначається, що ситуація загострилася, коли активісти балончиками з фарбою почали писати на стіні парламенту свої слогани.

Поліція намагалася перешкодити їм і затримала трьох учасників протесту.

Як відомо, протести, викликані провалом виборчої реформи, тривають у Грузії більше десяти днів. За цей час МВС вже двічі використовувало спецзасоби для розгону пікетів опозиції. 18 листопада, коли демонстранти заблокували входи до парламенту Грузії, їх також відтіснили за допомогою водометів і спецназу. Тоді в адміністративному порядку затримано було 37 активістів. Десять з них уже отримали строки - від 4 до 13 діб адміністративного ув'язнення.