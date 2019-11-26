У Грузії затримали 28 осіб під час розгону протесту

28 осіб були затримані поліцією під час розгону пікету біля будівлі парламенту Грузії.

Про це йдеться в заяві МВС Грузії, повідомляють Новини-Грузія.

"Під час акції біля будівлі парламенту за правопорушення, передбачені статтею 173 (непокора законним вимогам співробітників правоохоронних органів) і статтею 166 (дрібне хуліганство), в цілому затримано 28 осіб", - заявили у відомстві.

За інформацією МВС, під час розгону акції троє людей отримали різні пошкодження.

Всіх їх перевели до медичних установ для надання необхідної допомоги.

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Як відомо, протести, викликані провалом виборчої реформи, тривають у Грузії більше десяти днів. За цей час МВС вже двічі використовувало спецзасоби для розгону пікетів опозиції. 18 листопада, коли демонстранти заблокували входи до парламенту Грузії, їх також відтіснили за допомогою водометів і спецназу. Тоді в адміністративному порядку затримано було 37 активістів. Десять з них уже отримали терміни - від 4 до 13 діб адміністративного ув'язнення.

Фото: АА