Поліція розігнала протестувальників біля будівлі парламенту в Тбілісі

Сили спеціального призначення МВС Грузії вранці у вівторок, 26 листопада, розігнали протестувальників, які заблокували входи до парламенту в Тбілісі.

Про це повідомляє DW.

Заззначається, що силовики застосували водомет, щоб звільнити входи до парламенту.

Багато активістів залишаються на проспекті і заявляють, що мають намір організувати пікети перед початком засідання парламенту.

Ввечері 25 листопада від двох до трьох тисяч людей зібралися на мітинг у Тбілісі. Учасники акції протесту вимагають провести парламентські вибори в 2020 році за пропорційною системою замість нинішньої змішаної.

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У середині листопада парламент Грузії відхилив поправки до конституції про перехід до пропорційної системи виборів.

Фото: For Freedom/Facebook