Поліція розігнала протестувальників біля будівлі парламенту в Тбілісі
Укрінформ
Сили спеціального призначення МВС Грузії вранці у вівторок, 26 листопада, розігнали протестувальників, які заблокували входи до парламенту в Тбілісі.
Про це повідомляє DW.
Заззначається, що силовики застосували водомет, щоб звільнити входи до парламенту.
Багато активістів залишаються на проспекті і заявляють, що мають намір організувати пікети перед початком засідання парламенту.
Ввечері 25 листопада від двох до трьох тисяч людей зібралися на мітинг у Тбілісі. Учасники акції протесту вимагають провести парламентські вибори в 2020 році за пропорційною системою замість нинішньої змішаної.
У середині листопада парламент Грузії відхилив поправки до конституції про перехід до пропорційної системи виборів.
Фото: For Freedom/Facebook