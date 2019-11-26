Поліція затримала близько 20 протестувальників у центрі Тбілісі

Поліція затримала близько 20 протестувальників у центрі Тбілісі

Укрінформ
Грузинський журналіст і політик Заал Удумашвілі заявив, що під час протестів у Тбілісі в понеділок, 25 листопада, було затримано до 20 осіб. 

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Ми продовжуємо акцію, через кілька годин тут будуть тисячі наших прихильників", - заявив Удумашвілі.

Також повідомляється, що поліціянти звільнили від протестуючих проїжджу частину проспекту Руставелі. Наразі на площі перед парламентом знаходиться кілька десятків опозиціонерів, які встановили намети.

Читайте також: Нові протести у центрі Тбілісі: люди освистали президента Зурабішвілі

Раніше повідомлялося, що тисячі прихильників опозиції вийшли на центральні вулиці Тбілісі, вимагаючи проведення виборчої реформи. Вони заблокували в'їзд до парламенту і почали встановлювати намети.

Читайте також: У Грузії відмовилися реформувати виборчу систему попри протести

Нагадаємо: 25 листопада владна партія Грузії «Грузинська мрія», попри вуличні протести, що супроводжувалися спалахами насильства, не пішла на поступки опозиції. Генеральний секретар партії, мер Тбілісі Каха Каладзе заявив, що вибори в парламент Грузії у 2020 році пройдуть за змішаною виборчою системою.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-