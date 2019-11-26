Поліція затримала близько 20 протестувальників у центрі Тбілісі

Грузинський журналіст і політик Заал Удумашвілі заявив, що під час протестів у Тбілісі в понеділок, 25 листопада, було затримано до 20 осіб.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Ми продовжуємо акцію, через кілька годин тут будуть тисячі наших прихильників", - заявив Удумашвілі.

Також повідомляється, що поліціянти звільнили від протестуючих проїжджу частину проспекту Руставелі. Наразі на площі перед парламентом знаходиться кілька десятків опозиціонерів, які встановили намети.

Раніше повідомлялося, що тисячі прихильників опозиції вийшли на центральні вулиці Тбілісі, вимагаючи проведення виборчої реформи. Вони заблокували в'їзд до парламенту і почали встановлювати намети.

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Нагадаємо: 25 листопада владна партія Грузії «Грузинська мрія», попри вуличні протести, що супроводжувалися спалахами насильства, не пішла на поступки опозиції. Генеральний секретар партії, мер Тбілісі Каха Каладзе заявив, що вибори в парламент Грузії у 2020 році пройдуть за змішаною виборчою системою.