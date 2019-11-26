Нові протести в центру Тбілісі: люди освистали президента Зурабішвілі

У понеділок, 25 листопада, учасники акції протесту пікетували ресторан в Тбілісі, в якому вечеряла президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

Як повідомляє Новини-Грузія, Зурабішвілі виявили в закладі "Салобіє Біа" в сотні метрів від масштабної акції протесту опозиції.

Через наплив активістів співробітники охорони президента закрили вхід в кафе. Сама Зурабішвілі близько години не могла евакуюватися з будівлі. Поліції довелося відтіснити протестувальників.

Останні свистіли та скандували "Раби!", поки охорона виводила Зурабішвілі до машини. Вони звинуватили президента в тому, що її «не цікавить політична криза в країні», раз вона «спокійно вечеряє у двох кроках від акції протесту опозиції».

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Раніше повідомлялося, що тисячі прихильників опозиції вийшли на центральні вулиці Тбілісі, вимагаючи проведення виборчої реформи. Вони заблокували в'їзд до парламенту і почали встановлювати намети.

Протестувальники обіцяють не пускати законодавців в парламент та залишатися біля будівлі парламенту упродовж ночі.

Нагадаємо: 25 листопада владна партія Грузії «Грузинська мрія», попри вуличні протести, що супроводжувалися спалахами насильства, не пішла на поступки опозиції. Генеральний секретар партії, мер Тбілісі Каха Каладзе заявив, що вибори в парламент Грузії у 2020 році пройдуть за змішаною виборчою системою.

Фото: Михеил Гвадзабия/Netgazeti