Біля парламенту Грузії проходить акція протесту

"Біля будівлі парламенту проходить акція протесту під слоганом - «Разом проти одного». У ці хвилини до учасників звертаються організатори акції", - йдеться у повідомленні.

До акції вже приєдналися лідери і прибічники опозиційних політичних партій.

Учасники виступу опротестовують провал у парламенті конституційного законопрєкту про проведення пропорційних виборів у 2020 році і вимагають проведення виборів за пропорційною системою.

Біля парламенту багато правоохоронців, також мобілізовані групи швидкої допомоги.

Раніше в грузинській керівній партії «Грузинська мрія» заявили, що вибори в парламент 2020 року пройдуть за змішаною виборчою системою.

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Як повідомлялося, протести не припиняються в Грузії з 14 листопада, відтоді, як парламент провалив законопроєкт про реформу виборчої системи, яку обіцяла провести керівна партія. Здебільшого ініціативу не підтримали мажоритарні депутати. Мітингарі вимагають відставки уряду і призначення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою. 25 листопада планується велика акція опозиції в центрі Тбілісі.

Фото: Володимир Умикашвілі, Новини-Грузія