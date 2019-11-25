Біля парламенту Грузії проходить акція протесту

Біля парламенту Грузії проходить акція протесту

Фото
Укрінформ
Біля будівлі парламенту Грузії триває акція протесту.

Про це повідомляє IPN.

"Біля будівлі парламенту проходить акція протесту під слоганом - «Разом проти одного». У ці хвилини до учасників звертаються організатори акції", - йдеться у повідомленні.

До акції вже приєдналися лідери і прибічники опозиційних політичних партій.

Учасники виступу опротестовують провал у парламенті конституційного законопрєкту про проведення пропорційних виборів у 2020 році і вимагають проведення виборів за пропорційною системою.

Біля парламенту багато правоохоронців, також мобілізовані групи швидкої допомоги.

Раніше в грузинській керівній партії «Грузинська мрія» заявили, що вибори в парламент 2020 року пройдуть за змішаною виборчою системою.

Читайте також: У Грузії відмовилися реформувати виборчу систему попри протести

Як повідомлялося, протести не припиняються в Грузії з 14 листопада, відтоді, як парламент провалив законопроєкт про реформу виборчої системи, яку обіцяла провести керівна партія. Здебільшого ініціативу не підтримали мажоритарні депутати. Мітингарі вимагають відставки уряду і призначення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою. 25 листопада планується велика акція опозиції в центрі Тбілісі.

Фото: Володимир Умикашвілі, Новини-Грузія

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-