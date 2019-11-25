У Грузії відмовилися реформувати виборчу систему попри протести

Грузинська керівна партія «Грузинська мрія» заявляє, що вибори у парламент у 2020 році пройдуть за змішаною виборчою системою.

Про це заявив генеральний секретар партії, мер Тбілісі Каха Каладзе, повідомляє Новини-Грузія.

"Тему закрито, у 2020 році (в Грузії - ред.) буде збережено змішану виборчу систему", - сказав він.

Каладзе підкреслив, що у колишньої керівної партії «Єдиний національний рух» «нема морального права висувати політичні звинувачення» керівній партії, оскільки вони не підтримали зміни до конституції у 2017 році, і самі ніколи не порушували питання про скасування мажоритарної системи.

Крім того, у партії вказують на те, що у них «немає ресурсу» для мобілізації 113 голосів, необхідних для затвердження нових змін до конституції, що стосуються реформи виборчої системи.

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Як повідомлялося, хвиля протесту не припиняється в Грузії з 14 листопада, відтоді, як парламент провалив законопроєкт про реформу виборчої системи, яку обіцяла провести керівна партія. В основному, ініціативу не підтримали мажоритарні депутати. Мітингувальники вимагають відставки уряду й призначення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою. 25 листопада планується велика акція опозиції у центрі Тбілісі.

Фото: newsgeorgia.ge