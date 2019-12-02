У Венеції вже вп'яте провалився референдум про автономію
Про це повідомляє The Local Italy.
“Пропозиція відокремити історичний центр Венеції від материка не змогла пройти референдум, зберігаючи дві половини міста об'єднаними”, - йдеться у публікації.
Як зазначається, явка не досягла необхідного 50-відсоткового бар'єру і склала всього 22%, тому референдум не має сили.
За даними газети Venezia Today, у референдумі загалом взяли участь 45 тисяч жителів із понад 206 тисяч, які мали право голосу. Це найнижча явка на референдумі з усіх п’яти, які відбулися з цього питання за останні 40 років.
Востаннє у 2003 році причиною також стала низька явка.
Міська влада виступає категорично проти референдуму. На головному острові Венеції про референдум повідомляють лише декілька агітплакатів.