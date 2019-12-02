У Венеції вже вп'яте провалився референдум про автономію

Недільний референдум у Венеції, на якому жителі вирішували, чи слід місту на воді відокремитися від материкового промислового центру Местре, провалився через низьку явку.

Про це повідомляє The Local Italy.

“Пропозиція відокремити історичний центр Венеції від материка не змогла пройти референдум, зберігаючи дві половини міста об'єднаними”, - йдеться у публікації.

Як зазначається, явка не досягла необхідного 50-відсоткового бар'єру і склала всього 22%, тому референдум не має сили.

За даними газети Venezia Today, у референдумі загалом взяли участь 45 тисяч жителів із понад 206 тисяч, які мали право голосу. Це найнижча явка на референдумі з усіх п’яти, які відбулися з цього питання за останні 40 років.

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Востаннє у 2003 році причиною також стала низька явка.

Міська влада виступає категорично проти референдуму. На головному острові Венеції про референдум повідомляють лише декілька агітплакатів.