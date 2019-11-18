У Венеції потроху спадає рівень води

У понеділок Венеція отримала деякий “перепочинок” після найсильнішої за останні 50 років повені.

Про це повідомляє ANSA.

“Рівень води значно знизився, але знову він піднявся до 154 см у неділю вранці, перш ніж повільно пішов на спад (у понеділок - ред.)”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, сьогодні у Венеції відкрилися школи та музеї, а вапоретто знову почали курсувати водами міста.

Однак попри це, стан тривоги щодо нового високого рівня води залишається в силі. У неділю мер міста Луїджи Бруньяро розпорядився знову закрити площу Святого Марка через нові паводки.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив надзвичайний стан у Венеції через руйнівну повінь. Рівень води в італійському місті становив 1,87 метра, що є рекордним показником з 1966 року.

У результаті масштабного затоплення загинуло двоє людей. Збитки для міста оцінюють в сотні мільйонів євро.

Фото: www.ansa.it