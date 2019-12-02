Кліматична конференція ООН стартувала у Мадриді

У Мадриді 2 грудня урочисто відкрилася конференція ООН з проблем зміни клімату, яка триватиме до 13 грудня.

Про це повідомляється на сайті форуму.

В урочистому відкритті конференції 2 грудня під головуванням міністра навколишнього середовища Чилі Кароліни Шмідт взяли участь глава уряду Іспанії Педро Санчес, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, голова Міжурядової групи експертів зі зміни клімату Хьосон Лі, а також інші представники Іспанії та Організації Об'єднаних Націй.

Головна мета конференції - обговорення наступних важливих кроків ООН зі зміни клімату. Після досягнення згоди з керівних принципів реалізації Паризької угоди на 24-й Конференції сторін (КС24) в Польщі минулого року, ключовим завданням КС25 є вирішення ряду питань, що стосуються повного введення в дію Паризької угоди.

«Сьогодні нам потрібно скорочувати викиди (парникових газів - ред.) на 7,6% щороку. Тому вкрай важливо, щоб уряди не тільки дотримувалися своїх національних внесків у рамках Паризької угоди, а й істотно збільшили свої амбіції», - заявив глава ООН на відкритті конференції.

Очікується, що в конференції, що проходить під головуванням уряду Чилі та за матеріально-технічної підтримки уряду Іспанії, візьмуть участь більш як 25 тисяч представників з близько 200 країн світу.

Фото: Twitter/ UN Climate Change