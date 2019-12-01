У США - масова затримка літаків через негоду

У США через негоду затримали понад 1300 рейсів, 700 – скасували.

Про це повідомляє СNN.

«Авіасполученням у США мають скористатися 3,1 млн пасажирів. Загалом на вихідні, пов’язані зі святкуванням Дня подяки, очікується 31, 6 млн пасажирів», - інформує СNN.

Delta Airlines оголосила про відмову від польотів через погодні умови в суботу до 16 міст на північному заході країни та в неділю й понеділок у 22 міста на північному сході, включаючи аеропорти в Бостоні та поблизу Нью-Йорка.

Авіакомпанія American Airlines оголосила відмову пасажирам, які придбали квитки на неділю й понеділок до аеропортів Джона Кеннеді та Ла-Гвардія в Нью-Йорку, а також у низці міст на східному узбережжі США та Канади.

Раніше повідомлялося, що сьогодні через негоду зазнав катастрофи одномоторний турбогвинтовий літак Pilatus PC-1 з 12 особами на борту. Серед 9 загиблих були Джим Хансен, його сини Кірк та Джим і ще шість членів родини. Джим і Кірк Хансени - власники мережі магазинів Hansen K & J Super Stores та компанії Kyani.

Фото: СNN