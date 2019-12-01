Авіакатастрофа у Штатах: з 12 осіб, що були на борту, загинули 9
Укрінформ
Дев'ять осіб, у тому числі двоє дітей, загинули в суботу в авіакатастрофі в штаті Південна Дакота у США, поблизу міста Чемберлена.
Про це повідомляє NBC.
«Одномоторний турбогвинтовий літак Pilatus PC-1 з 12 особами на борту розбився відразу після зльоту приблизно за 1,5 км від місцевого аеропорту», - цитує видання повідомлення Федеральної авіаційної адміністрації США.
Літак прямував до міста Айдахо-Фолс.
За інформацією місцевої влади, постраждалих доставлено в лікарню міста Су-Фолс.
Повідомляється, що катастрофа була зумовлена тяжкими погодними умовами – у районі спостерігається сильний вітер та снігопад.
Фахівці Федеральної авіаційної адміністрації вирушали на місце аварії для з’ясування причин аварії.