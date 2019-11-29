У Канаді розбився легкомоторний літак, є загиблі

Унаслідок авіакатастрофи легкомоторного літака на сході Канади в місті Кінгстон загинули 7 людей.

Про це повідомляє Global News із посиланням на місцеву поліцію.

“Поліція Кінгстона підтвердила загибель семи осіб, включаючи трьох неповнолітніх, в результаті авіакатастрофи в Кінгстоні”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Національні раді з безпеки на транспорті Канади, серед загиблих п'ятеро осіб були громадянами США, а ще двоє мали канадські паспорти.

Зазначається, що приватний літак зник з радара ще у середу ввечері. Пізніше уламки літака й тіла загиблих були знайдені в лісовій місцевості.

Нині немає інформацію щодо причини авіакатастрофи, проте, коли літак розбився, в повітрі були зафіксовані сильні пориви вітру й зливи.

За словами з одного з розслідувачів трагедії Кена Вебстера, літак прямував до Квебека, пілот повідомив диспетчеру аеропорту в Кінстоні, що має намір здійснити посадку.

Проте нині невідомо, чи йшлося тоді про аварійну посадку.

Фото: cp24.com