У Канаді розбився легкомоторний літак, є загиблі
Про це повідомляє Global News із посиланням на місцеву поліцію.
“Поліція Кінгстона підтвердила загибель семи осіб, включаючи трьох неповнолітніх, в результаті авіакатастрофи в Кінгстоні”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомили у Національні раді з безпеки на транспорті Канади, серед загиблих п'ятеро осіб були громадянами США, а ще двоє мали канадські паспорти.
Зазначається, що приватний літак зник з радара ще у середу ввечері. Пізніше уламки літака й тіла загиблих були знайдені в лісовій місцевості.
Нині немає інформацію щодо причини авіакатастрофи, проте, коли літак розбився, в повітрі були зафіксовані сильні пориви вітру й зливи.
За словами з одного з розслідувачів трагедії Кена Вебстера, літак прямував до Квебека, пілот повідомив диспетчеру аеропорту в Кінстоні, що має намір здійснити посадку.
Проте нині невідомо, чи йшлося тоді про аварійну посадку.
Фото: cp24.com