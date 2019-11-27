В Одеському аеропорту екстрено сів літак — відмовив двигун

В міжнародному аеропорту "Одеса" у середу здійснив аварійну посадку через відмову двигуна літак YAK-18, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

"Сьогодні, 27 листопада, о 12 год. 53 хв навчально-тренувальний літак YAK-18 зробив вимушену посадку в аеропорту "Одеса". Причиною стала відмова двигуна. Повітряне судно вилетіло за годину до інциденту з аеродрому "Гідропорт", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на борту літака перебували дві особи. Ніхто з них не постраждав.

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Адміністрація повітряної гавані не призупиняла прийому і відправлення рейсів.

Аеропорт продовжує працювати у штатному режимі.