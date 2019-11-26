Turkish Airlines скасувала всі рейси в Одесу до 29 листопада

Авіакомпанія Turkish Airlines, літак якої постраждав 21 листопада при посадці в одеському аеропорту, скасувала всі рейси в Одесу до 29 листопада.

Про це повідомили в Міжнародному аеропорту Одеси на запит кореспондента Укрінформу.

"Компанія проводить внутрішнє розслідування причин авіаінциденту. У зв'язку з цим, до отримання офіційних висновків робочої групи, а/к Turkish Airlines призупинила польоти в Одесу до 29 листопада", - йдеться у відповіді на запит.

Що стосується самого Boeing 737, то за інформацією джерела в Державіаслужбі України, він отримав серйозні пошкодження носової частини. Відновлення можливе в заводських умовах.

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Як повідомляло агентство, 21 листопада рейс ТК 467 авіакомпанії Turkish Airlines, що прямував зі Стамбула до Одеси, при посадці підломив передню стійку шасі. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

До Одеси прибули фахівці з Туреччини з додатковим обладнанням, необхідним для ліквідації наслідків авіаційного інциденту з рейсом TK 467. Служба аеропорту спільно з інженерами Turkish Airlines відбуксирували літак на тимчасову стоянку. Увечері того ж дня аеропорт відновив роботу.