На Філіппіни насувається тайфун, евакуюють тисячі людей
Укрінформ
Тисячі жителів Філіппін евакуюють із небезпечних районів у зв’язку з наближенням тайфуну “Каммурі”.
Про це повідомляє Vietnam+.
"Влада Філіппін 1 грудня почала евакуацію тисяч людей через наближення потужного тайфуну Каммурі", - йдеться у повідомленні.
Експерти прогнозують, що тайфун може накрити острівну країну ввечері в неділю, 1 грудня, або вранці в понеділок. Синоптики очікують слідом за тайфуном зливи, сильний вітер, пориви якого можуть сягати 170 кілометрів на годину.
Вже понад 800 родин (приблизно від 3000 до 4000 осіб) перебувають в евакуаційних центрах, більшість евакуйованих мешкають у прибережних районах.
Через негоду протягом 2-3 грудня на Філіппінах тимчасово не працюватимуть багато шкіл та державних установ.
Фото: Inquirer